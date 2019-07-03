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Новости. Криминал
11:14, 03 Июля 2019
фото: ВИД Карелии

Полицейские перекрыли канал поставки наркотиков из Ленинградской области в Карелию

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В Олонецком районе задержали группу лиц, причастных к совершению преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, сообщили в МВД Карелии.

С 17 по 30 июня на территории Олонецкого района проводились комплексные мероприятия, направленные на борьбу с наркоманией. Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Олонецкому району и Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Карелия при силовой поддержке спецподразделения "Гром" задержали группу лиц, причастных к совершению преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков на территории района.

В результате тщательно спланированной операции был перекрыт канал поступления наркотических средств на территорию Карелии из Ленинградской области. Из незаконного оборота изъято более 25 граммов гашиша.

Трое жителей района стали фигурантами уголовных дел.

В МВД напомнили, что уголовная ответственность за совершение наркопреступлений наступает с 16-летнего возраста, за исключением хищения или вымогательства наркотических средств или психотропных веществ (статья 229 УК РФ) – с 14 лет.

При этом законом установлено суровое наказание: санкции таких статей как 228.1, 229, 229.1, и 232 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривают только один вид наказания – лишение свободы на срок от 3 до 20 лет.

Лишь по небольшому числу составов наркопреступлений предусмотрены альтернативные виды наказаний: штраф в размере до 500 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до 2 лет, ограничение свободы до 4 лет, принудительные работы на срок до 5 лет, арест до 6 месяцев.

В то же время по целому ряду составов подобных преступлений наказание усилено вплоть до пожизненного лишения свободы.

Важно помнить и то, что совершение преступления с использованием наркотических средств, психотропных, сильнодействующих веществ является обстоятельством, отягчающим уголовное наказание.

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