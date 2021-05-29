Полицейские поймали и оштрафовали пьяного водителя, устроившего гонки в Петрозаводске

Водителя, устроившего гонки в состоянии опьянения, поймали на трассе и выписали 8 штрафов, сообщили в МВД Карелии.

Около двух часов ночи 29 мая в ходе патрулирования центра Петрозаводска наряд дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции города заметил автомобиль BMW, водитель которого вел себя подозрительно. В районе дома №15 по проспекту Первомайскому полицейские остановили машину, за рулем которой находился гражданин с признаками алкогольного опьянения.

Но 35-летний петрозаводчанин от медицинского освидетельствования отказался. Кроме того, у него отсутствовали регистрационные документы на автомобиль и водительские права, полис ОСАГО. Воспользовавшись моментом, мужчина заблокировал двери транспортного средства и попытался скрыться от полицейских. Экипажем ДПС было организованно преследование, на 36 километре автодороги «Петрозаводск – Суоярви» машину остановили.

Водитель вновь попытался скрыться и оказал неповиновение законным требованиям сотрудника полиции.

В отношении гражданина составлено 8 административных материалов: за управление траспортом без документов, за нахождение за рулем в состоянии опьнения, а также за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства и по трем фактам проезда на запрещающий сигнал светофора.

Гражданин помещен до вытрезвления в специальное помещение для содержания задержанных лиц, транспортное средство задержано и помещено на специализированную стоянку.