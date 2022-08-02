Полицейские проведут для жителей Петрозаводска «Зарядку со стражем порядка»

В День физкультурника сотрудники МВД Карелии приглашают петрозаводчан стать участниками всероссийской акции.

В следующую субботу, 13 августа, в Петрозаводске МВД республики проведет акцию «Зарядка со стражем порядка». В 12:00 на запасном поле стадиона «Юность» в рамках спортивного мероприятия состоятся показательные выступления сотрудников Центра кинологической службы и отряда специального назначения «Гром». Полицейские проведут разминку для ребят и на собственном примере покажут, как важно поддерживать отличную физическую форму, рассказали в МВД республики.

Далее спортивную эстафету подхватят специалисты спортивной школы № 7 Петрозаводска. Они проведут Фестиваль знакомства с футболом для девочек «Мы в игре» для участниц от 7 лет и старше.

В 14:00 там же состоится показательный матч по флаг-футболу под руководством опытного тренера Федерации американского футбола Карелии.

Ранее сообщалось, 13 августа в Петрозаводске пройдет серия спортивных массовых мероприятий, приуроченных ко Дню физкультурника.