Полицейский в Карелии спас пропавшую рогатую кормилицу

Участковый в Пряжинском районе нашел корову, которая могла стать добычей таежных обитателей.

Как рассказали в МВД Карелии, благодарность майору полиции выразила жительница Пряжинского района.

Накануне женщина, живущая в селе Ведлозеро, обратилась к местному участковому Алексею Антонову. У нее пропала корова — животное внезапно убежало с выпаса, и самостоятельные поиски ни к чему не привели. Ночью животное могло травмироваться в лесу или стать добычей таёжных обитателей.

Участковый пришел на помощь хозяйке, узнав место последнего выпаса рогатой кормилицы домохозяйства. Начав обследование местности с озерного полуострова, полицейский нашел корову и вернул ее владелице. — Жительница села выразила благодарность майору полиции, отметив его неравнодушное отношение к людям и делу.