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Полицейским Петрозаводска, которые на руках вынесли людей из огня, вручили медали

Новости. Общество
11:30, 18 Февраля 2021
фото: © МВД Карелии
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Сотрудники полиции Петрозаводска награждены медалями МВД России "За смелость во имя спасения", сообщили в МВД Карелии.

Накануне в МВД Карелии вручены высокие награды молодым полицейским, героически поступившим при обнаружении пожара в Петрозаводске. Сержант полиции Кирилл Антонов и сержант полиции Станислав Беляевский за проявленные смелость и самоотверженность при спасении людей были награждены медалями МВД России "За смелость во имя спасения". Вручая медали, министр внутренних дел по Республике Карелия генерал-майор полиции Дмитрий Сергеев искренне поблагодарил правоохранителей.

Как отмечают в ведомстве, достойный уважения поступок пришелся на самое начало служебного пути обоих сержантов. Поступив в органы внутренних дел и окончив центр профподготовки, Кирилл и Антон только начали привыкать к будням патрульно-постовой службы полиции, когда случилась экстремальная ситуация.

Летней ночью во время дежурства на улицах столицы Карелии они заметили густой чёрный дым, который шёл из окон деревянного жилого дома. Времени на раздумья не оставалось, тем более, что слышались крики о помощи. Доложив в дежурную часть о происшествии, они бросились к месту возгорания. Далее действовали почти интуитивно, и, как оказалось впоследствии, верно и смело. Благодаря их самоотверженности была спасена хозяйка жилья. При этом сами представители патрульно-постовой службы получили отравление угарным газом. К счастью, им на помощь пришли сотрудники ДПС Денис Федоров и Никита Федоров. Таким образом, из загоревшейся квартиры был спасен еще один житель Петрозаводска.

За полгода, прошедшие с описанного случая, пути напарников в силу объективных обстоятельств разошлись. Но, продолжая службу в ОВД Карелии, оба наверняка не раз будут вспоминать события одного совместного дежурства. Напомнят об этом и ведомственные знаки отличия, которые по праву украсят парадную форму обоих.

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Комментарии

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dimchik19725
2021-02-18 11:34:47
Молодцы ребята!
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