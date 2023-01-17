Полиция Карелии ищет мужчину с родимым пятном на затылке

Житель Прионежского района Карелии Виктор Леонидович М. пропал еще в прошлом году.

Сотрудники полиции Прионежского района разыскивают Виктора Леонидовича М. 1982 года рождения, сообщили в МВД Карелии.



Он пропал из виду родственников 23 декабря 2022 года. По имеющейся информации, в середине декабря мог покинуть пределы Карелии и уехать на вахту в Краснодарский край или Крым.

На вид мужчине 42-43 года, рост около 180 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы темно-русые короткие. Особая примета – заметное родимое пятно на затылке диаметром около пяти миллиметров.

Всех, кто знает, где искать пропавшего, полиция просит сообщить эти сведения по номерам телефонов: 8 (814-2) 57-96-16, 8 911-403-62-66.



