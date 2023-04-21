Полиция Карелии ищет обвиняемого в краже мужчину, который скрылся от суда

Сотрудники полиции Сегежского района разыскивают обвиняемого в краже Алексея Леонидовича Г. 2004 года рождения, сообщили в МВД Карелии.

Правоохранительные органы Сегежского района просят помочь в розыске Алексея Леонидовича Г. 2004 года рождения.



Молодой человек после обвинения в краже скрылся от суда. Может находиться в Петрозаводске.

Всех, кто знает, где его искать, полиция просит передать эти данные по телефонам: 8 921-010-85-70, 8 911-409-54-49.



Конфиденциальность гарантируется, сообщили в региональном МВД.