Полиция Карелии ищет обвиняемого в краже мужчину, который скрылся от суда

Сотрудники полиции Сегежского района разыскивают обвиняемого в краже Алексея Леонидовича Г. 2004 года рождения, сообщили в МВД Карелии.
Правоохранительные органы Сегежского района просят помочь в розыске Алексея Леонидовича Г. 2004 года рождения.
Молодой человек после обвинения в краже скрылся от суда. Может находиться в Петрозаводске.
Всех, кто знает, где его искать, полиция просит передать эти данные по телефонам: 8 921-010-85-70, 8 911-409-54-49.
Конфиденциальность гарантируется, сообщили в региональном МВД.
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