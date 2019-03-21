Полиция Карелии перед праздниками станет проверять подвалы и чердаки жилых домов

Антитеррористическая комиссия и члены оперативного штаба обсудили вопросы безопасности в Карелии во время праздников.

Заседание провел председатель антитеррористической комиссии, глава Карелии Артур Парфенчиков.

Первым обсуждался вопрос обеспечения безопасности во время майских праздников, Дня России и Дня республики.

О подготовке правоохранительных органов к работе в период проведения праздничных мероприятий доложили представители оперативного штаба, МВД и Управления Росгвардии.

Как сообщил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Владимир Гармашов, в преддверии праздников сотрудники территориальных органов МВД обследуют здания жилого сектора, подвальные и чердачные помещения, нежилые объекты.