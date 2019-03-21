08:20, 21 Марта 2019
Полиция Карелии перед праздниками станет проверять подвалы и чердаки жилых домов
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Антитеррористическая комиссия и члены оперативного штаба обсудили вопросы безопасности в Карелии во время праздников.
Заседание провел председатель антитеррористической комиссии, глава Карелии Артур Парфенчиков.
Первым обсуждался вопрос обеспечения безопасности во время майских праздников, Дня России и Дня республики.
О подготовке правоохранительных органов к работе в период проведения праздничных мероприятий доложили представители оперативного штаба, МВД и Управления Росгвардии.
Как сообщил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Владимир Гармашов, в преддверии праздников сотрудники территориальных органов МВД обследуют здания жилого сектора, подвальные и чердачные помещения, нежилые объекты.
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