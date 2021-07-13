Полиция Карелии проверяет более 10 фейков о вакцинации

Сообщения о распространении фейковой информации про вакцинацию от коронавируса проверяются сотрудниками МВД Карелии.

На сегодняшний день в органах внутренних дел региона зарегистрировано более 10 сообщений по фактам распространения фейковой информации, по всем проводятся проверки.

МВД Карелии обращает внимание жителей и гостей региона на недопустимость распространения неподтвержденной или ложной информации, касающейся необходимости вакцинации, ее безопасности и используемых вакцин от COVID-19.

Появляющиеся на просторах интернета фейки искажают представление людей о вакцинации и вызывают недоверие к мерам, принимаемым в борьбе с коронавирусом. Это в результате может привести к росту заболеваемости.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков жестко высказался о распространителях фейковой информации о коронавирусе и сказал, куда должны идти те, кто не хочет вакцинироваться.