Полиция Костомукши забрала ребенка у пьющих родителей

На последнем заседании комиссии по делам несовершеннолетних в администрации города горняков рассмотрели 18 дел.
По информации секретаря комиссии, к ответственности за пренебрежение родительскими обязанностями привлекли родителей малолетнего ребенка. Отец и мать на протяжении двух дней пили, устраивали скандалы и не следили за сыном.
Сотрудники полиции ребенка отобрали и перевезли в безопасное место. Родители мальчика обещали пересмотреть свой образ жизни и исправиться, сообщили власти Костомукши в социальной сети.
Семья состоит на учете в органах профилактики. При повторном нарушении комиссия будет ходатайствовать на подаче иска в суд для ограничения родительских прав.
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