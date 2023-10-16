Полиция Костомукши забрала ребенка у пьющих родителей

На последнем заседании комиссии по делам несовершеннолетних в администрации города горняков рассмотрели 18 дел.

По информации секретаря комиссии, к ответственности за пренебрежение родительскими обязанностями привлекли родителей малолетнего ребенка. Отец и мать на протяжении двух дней пили, устраивали скандалы и не следили за сыном.



Сотрудники полиции ребенка отобрали и перевезли в безопасное место. Родители мальчика обещали пересмотреть свой образ жизни и исправиться, сообщили власти Костомукши в социальной сети.



Семья состоит на учете в органах профилактики. При повторном нарушении комиссия будет ходатайствовать на подаче иска в суд для ограничения родительских прав.