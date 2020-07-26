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Полиция начала проверку по факту сообщений о проведении массового мероприятия в Карелии

Новости. Общество
17:53, 27 Июля 2020
фото: © Официальная группа музейного комплекса "Гора Филина"/ vk.com/gorafilina
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Полиция в Лахденпохском районе проводит проверку по факту сообщений о массовом мероприятии, при организации которого усматриваются признаки нарушения распоряжения Главы Карелии.

Напомним, 25 июля в Лахденпохском районе, несмотря на запрет массовых мероприятий, прошел масштабный патриотический фестиваль "Забытый урок истории". Открыли фестиваль мотопробегом Сортавала – Лахденпохья байкеры из Карелии и Санкт-Петербурга, возглавили колонну "Ночные Волки". 

Судя по многочисленным фотографиям, в фестивале участвовало несколько сотен человек. Обращает на себя внимание, что участники мероприятия не соблюдали социальную дистанцию и не использовали средства индивидуальной защиты (маски).

На сайте регионального штаба по борьбе с коронавирусом сообщается, что полиция начала проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Напоминаем, что в республике действует режим повышенной готовности в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. Распоряжением Главы Карелии 127-р в его актуальной редакции численность участников массовых мероприятий временно ограничена до 20 человек в связи с тем, что в регионе пока не наблюдается устойчивого снижения заболеваемости COVID-19. Ограничение распространяется на все массовые мероприятия, по признакам нарушений будут инициированы проверки с направлением материалов в правоохранительные органы.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-07-27 17:59:06
Вчера толпы людей стояли без масок во время прохода военных кораблей. И что? А вирус уже из Вьетнама идет в более коварной форме. :)
бюджет
2020-07-27 19:29:05
кир, Кир? Ну зачем позиционировать СЕБЯ дуболомом?? НЕТ вируса, просто НЕТ ЭКОНОМИКИ, нет доходов бюджета, однофамилец просто, И кирдык социалке! ТАК???
кир
2020-07-27 19:47:28
бюджет, ты больной как и вася. Как всё запущено, ужас прямо.
Вася
2020-07-27 18:51:24
кир, работать не пробовало?
кир
2020-07-27 19:45:27
Вася, ты просто быдло на "Столице" и тебя, примитива законченного, терпят. Радуйся, что повышаешь рейтинг. Связи есть?
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