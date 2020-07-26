Полиция начала проверку по факту сообщений о проведении массового мероприятия в Карелии

Полиция в Лахденпохском районе проводит проверку по факту сообщений о массовом мероприятии, при организации которого усматриваются признаки нарушения распоряжения Главы Карелии.

Напомним, 25 июля в Лахденпохском районе, несмотря на запрет массовых мероприятий, прошел масштабный патриотический фестиваль "Забытый урок истории". Открыли фестиваль мотопробегом Сортавала – Лахденпохья байкеры из Карелии и Санкт-Петербурга, возглавили колонну "Ночные Волки".

Судя по многочисленным фотографиям, в фестивале участвовало несколько сотен человек. Обращает на себя внимание, что участники мероприятия не соблюдали социальную дистанцию и не использовали средства индивидуальной защиты (маски).

На сайте регионального штаба по борьбе с коронавирусом сообщается, что полиция начала проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Напоминаем, что в республике действует режим повышенной готовности в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. Распоряжением Главы Карелии 127-р в его актуальной редакции численность участников массовых мероприятий временно ограничена до 20 человек в связи с тем, что в регионе пока не наблюдается устойчивого снижения заболеваемости COVID-19. Ограничение распространяется на все массовые мероприятия, по признакам нарушений будут инициированы проверки с направлением материалов в правоохранительные органы.