Полиция нашла мужчин, подозреваемых в краже инструментов в Карелии

Полиция Пряжинского района нашла мужчин, подозреваемых в краже, попавших в объектив камеры около магазина в Чалне, сообщили в МВД Карелии.

Напомним, 15 декабря в Чалне была совершена кража инструментов. Сотрудники полиции разыскивали подозреваемых.