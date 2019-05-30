Полиция нашла водителя Lexus, укравшего бензин на заправке в Петрозаводске

Мужчина скрылся, потому что ему стало стыдно из-за отсутствия денег, сообщили в МВД Карелии.

Напомним, водитель Lexus 27 мая в 22.30 украл бензин на автозаправочной станции в Петрозаводске на Шуйском шоссе и скрылся.

По информации МВД, 27 мая в дежурную часть позвонила оператор автозаправочной станции. Она пояснила, что мужчина на дорогом кроссовере заправил автомобиль на 3 054 рубля, но не оплатил. Что примечательно, на задней части автомобиля отсутствовал государственный регистрационный знак.

Сотрудники уголовного розыска установили петрозаводчанина, не оплатившего топливо. Мужчина пояснил, что проверил карманы, а денег в них оказалось всего 200 рублей.

Ему стало стыдно, что он не может заплатить за бензин, поэтому с места происшествия он скрылся.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.