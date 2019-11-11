Полиция Петрозаводска начала проверку по факту получения травм мужчиной в баре Петрозаводска

После посещения бара в Петрозаводске молодому человеку потребовалась помощь врачей, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Петрозаводска в ночь на 10 ноября в 4.00 поступило сообщение из Горбольницы, что к ним за медицинской помощью с телесными повреждениями обратился 21-летний мужчина.

По его словам, телесные повреждения он получил от сотрудников охраны в одном из развлекательных заведений Петрозаводска на улице Московской.

В пресс-службе МВД Карелии сообщил, что на данный момент проводится проверка по факту получения повреждений молодым человеком в баре Петрозаводска. По результатам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отметим, что 10 ноября в паблике "Петрозаводск Карельский" девушка опубликовала обращение с просьбой помочь найти свидетелей, которые видели или запечатлели на видео, как ее двоюродный брат получил травмы.

По версии девушки, молодого человека избили охранники.

Другие очевидцы рассказывают о том, что молодой человек танцевал на барной стойке, и в тот момент, когда охранники его снимали, он упал и ударился.

В произошедшем разбирается полиция.