Полиция Петрозаводска нашла объявленную в розыск женщину с ребенком

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Женщина с сыном ушла из дома еще в феврале и была объявлена в розыск , сообщили в МВД Карелии.
Напомним, полиция Петрозаводска вела розыск утративших связь с родственниками Анны А. 1987 года рождения и Богдана А. 2017 года рождения.
В МВД Карелии сообщили, что розыскные мероприятия по поиску матери и ребенка закончены благополучно.
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