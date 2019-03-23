Полиция Петрозаводска нашла объявленную в розыск женщину с ребенком

Женщина с сыном ушла из дома еще в феврале и была объявлена в розыск , сообщили в МВД Карелии.

Напомним, полиция Петрозаводска вела розыск утративших связь с родственниками Анны А. 1987 года рождения и Богдана А. 2017 года рождения.

В МВД Карелии сообщили, что розыскные мероприятия по поиску матери и ребенка закончены благополучно.