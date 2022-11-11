Полиция Петрозаводска нашла пассажира, который ударил в челюсть женщину-кондуктора троллейбуса и сбежал

Молодого человека, ударившего по лицу женщину-кондуктора, ждет уголовное наказание, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции Петрозаводска нашли пассажира, который 23 октября в троллейбусе из-за нежелания оплачивать проезд ударил в челюсть женщину-кондуктора и сбежал. Им оказался 19-летний петрозаводчанин.

За умышленное причинение легкого вреда здоровью и нанесение побоев в отношении несдержанного молодого человека возбуждено уголовное дело, рассказали в пресс-службе МВД Карелии.

Также в ведомстве сообщили, что молодой человек раскаялся в содеянном и признался, что в тот день, когда произошел инцидент в троллейбусе, он не был пьян.

Напомним, Троллейбусное управление сообщило, что 23 октября на остановке Пархоменко в 13.26 в троллейбус, следовавший по маршруту № 1, зашел молодой человек лет 30, который был одет в черную куртку и шапку. Кондуктор попросила его оплатить проезд, но карта пассажира оказалась в стоп-листе. На просьбу оплатить наличными он начал ругаться матом. На автовокзале кондуктор попросила мужчину выйти и снять деньги на проезд, в ответ он ударил ее в челюсть и вышел. Кондуктор чуть не упала от боли, пассажиры помогли сесть на сидение. Водителем тоже была женщина. Пострадавшей вызвали скорую помощь. О произошедшем сообщили в полицию.