Полиция Петрозаводска по видеозаписи ищет подозреваемого в краже в форме охранника (ВИДЕО)

Уголовный розыск Петрозаводска устанавливает личность и местонахождение посетителя одного из магазинов города.
Видеозапись из торгового зала опубликовало МВД Карелии.
На записи видно, что подозреваемый одет в форму охранника, которую носят сотрудники коммерческих компаний, нанятых, чтобы следить за порядком.
По сообщению МВД, он может быть причастен к краже.
Всех, кому что-либо известно о разыскиваемом, полиция просит позвонить по номеру телефона: +79091785254.
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