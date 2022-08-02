Полиция Петрозаводска по видеозаписи ищет подозреваемого в краже в форме охранника (ВИДЕО)

Уголовный розыск Петрозаводска устанавливает личность и местонахождение посетителя одного из магазинов города.

Видеозапись из торгового зала опубликовало МВД Карелии.

На записи видно, что подозреваемый одет в форму охранника, которую носят сотрудники коммерческих компаний, нанятых, чтобы следить за порядком.

По сообщению МВД, он может быть причастен к краже.

Всех, кому что-либо известно о разыскиваемом, полиция просит позвонить по номеру телефона: +79091785254.