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Полиция Петрозаводска просит помочь найти двух человек, подозреваемых в краже продуктов

Новости. Общество
12:36, 11 Января 2022
фото: МВД Карелии

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Мужчину и женщину, подозреваемых в краже товара из магазина, объявили в розыск, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №1 в Петрозаводске устанавливают личности мужчины и женщины, запечатлённых на фотографиях. Они подозреваются в хищении товара из магазина, расположенного на улице Григорьева.

Всех, кому что-либо известно о личностях разыскиваемых, полиция просит сообщать значимую информацию по номеру телефона: 8 953 529 77 26. Конфиденциальность гарантируется.

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Комментарии

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кир
2022-01-11 13:09:39
По фоткам найти не могут. Цена вопроса, - спросил практичный кот?
Гость
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