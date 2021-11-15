Полиция Петрозаводска просит помочь найти двух человек, подозреваемых в краже продуктов

Мужчину и женщину, подозреваемых в краже товара из магазина, объявили в розыск, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №1 в Петрозаводске устанавливают личности мужчины и женщины, запечатлённых на фотографиях. Они подозреваются в хищении товара из магазина, расположенного на улице Григорьева.

Всех, кому что-либо известно о личностях разыскиваемых, полиция просит сообщать значимую информацию по номеру телефона: 8 953 529 77 26. Конфиденциальность гарантируется.