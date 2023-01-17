Полиция Петрозаводска просит помочь найти подозреваемую в краже девушку (ВИДЕО)

Девушка, подозреваемая в хищении товар, попала в объектив камеры наблюдения, сообщили в МВД Карелии.
Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 3 в Петрозаводске устанавливают местонахождение гражданки, запечатлённой на видеозаписи. По данным полиции, она может быть причастна к хищению товара из магазина.
Всех, кому что-либо известно о разыскиваемой, полиция просит сообщать по телефону: 8 953 545 37 48. Конфиденциальность гарантируется.
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