Полиция Петрозаводска просит помочь найти подозреваемую в краже девушку (ВИДЕО)

Девушка, подозреваемая в хищении товар, попала в объектив камеры наблюдения, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 3 в Петрозаводске устанавливают местонахождение гражданки, запечатлённой на видеозаписи. По данным полиции, она может быть причастна к хищению товара из магазина.

Всех, кому что-либо известно о разыскиваемой, полиция просит сообщать по телефону: 8 953 545 37 48. Конфиденциальность гарантируется.