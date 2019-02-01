Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину, подозреваемого в краже детского конструктора

Разыскивается мужчина, возможно, причастный к краже конструктора за 30 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции устанавливают личность гражданина, подозреваемого в краже детского конструктора из отдела крупного торгового центра в микрорайоне Древлянка.

Стоимость похищенного – 30 тысяч рублей. Преступление было совершено в январе текущего года.

Всех, кому что-либо известно о личности или местонахождении гражданина, запечатленного на фотографии, полиция просит сообщить по телефону: 8-953-545-37-48.

Конфиденциальность гарантируется.