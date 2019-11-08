Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину в желтой куртке, подозреваемого в серии краж (ВИДЕО)

Мужчина совершил ряд краж в сетевых магазинах в Сулажгоре, а также в других районах города, сообщили в МВД Карелии.

Уголовным розыском устанавливается личность и местонахождение мужчины, запечатленного на видео, который в начале ноября 2019 года совершил ряд краж в сетевых магазинах в микрорайоне Сулажгора, а также в других районах Петрозаводска.

Мужчине на вид 35-40 лет, носит яркую желтую куртку.

Полиция просит всех, кто располагает сведениями о месте нахождения разыскиваемого, сообщать информацию по телефону: +7-921-455-28-85.

Конфиденциальность гарантируется.