Полиция Петрозаводска разыскивает подозреваемого в краже

Всех, кто его видел, просят сообщить об этом в правоохранительные органы.

Как сообщили в МВД Карелии, полицией разыскивается подозреваемый в совершении кражи на территории города Петрозаводска Иван Владимирович Ч., 1985 года рождения.

Приметы: на вид около 30 лет, рост 170 см.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить по телефонам: 8(8142) 73-91-54, 8-911-402-94-84 или 02 (с мобильного - 102).

Конфиденциальность гарантируется.