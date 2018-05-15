Полиция Петрозаводска разыскивает подозреваемого в краже

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Всех, кто его видел, просят сообщить об этом в правоохранительные органы.
Как сообщили в МВД Карелии, полицией разыскивается подозреваемый в совершении кражи на территории города Петрозаводска Иван Владимирович Ч., 1985 года рождения.
Приметы: на вид около 30 лет, рост 170 см.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить по телефонам: 8(8142) 73-91-54, 8-911-402-94-84 или 02 (с мобильного - 102).
Конфиденциальность гарантируется.
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