Полиция Петрозаводска разыскивает пропавшего без вести молодого мужчину (ФОТО)

Молодой человек уехал в Москву, и связь с ним оборвалась.

Как сообщили в МВД Карелии, сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают Евгения Александровича Ш., 1995 года рождения, который 15 июня текущего года уехал на поезде в Москву и не выходит на связь.

Был одет: в спортивный костюм синего цвета, синие кроссовки с белой подошвой. При себе имел чёрную спортивную сумку.

Всех, кто располагает сведениями о месте нахождения разыскиваемого, полиция просит сообщать по номерам телефонов: 8 921-224-10-63, 8 981-402-06-14.