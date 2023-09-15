Полиция Петрозаводска ищет двух мужчин, которые могут быть причастны к краже

Полиция Петрозаводска разыскивает возможных подозреваемых в краже.

Полиция карельской столицы разыскивает двух мужчин, которые могут быть причастны к краже, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска разыскивают двух мужчин, которые запечатлены на скриншотах. Их подозревают в краже товара из магазина.

Всех, кто что-либо знает о разыскиваемых мужчинах, полиция просит звонить по телефону: 8 921 625 25 88.

В полиции гарантируют конфиденциальность.

Ранее мы сообщали о том, что в карельской столице продолжают искать мужчину, подозреваемого в краже.