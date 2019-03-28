Полиция Петрозаводска ведет поиски пропавшей без вести женщины

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Разыскивается женщина 1983 года рождения, сообщили в МВД Карелии.
Отделом полиции по Петрозаводску разыскивается без вести пропавшая Светлана М., 1983 года рождения.
Лиц, располагающих информацией о месте нахождения разыскиваемой, полиция просит сообщать сведения по телефонам: 89535473464, (814-2) 739154 или 02, с мобильного 102.
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