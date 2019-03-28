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Новости. Общество
12:53, 28 Марта 2019

Полиция Петрозаводска ведет поиски пропавшей без вести женщины

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Разыскивается женщина 1983 года рождения, сообщили в МВД Карелии.

Отделом полиции по Петрозаводску разыскивается без вести пропавшая  Светлана М., 1983 года рождения.

Лиц, располагающих информацией о месте нахождения разыскиваемой, полиция просит сообщать сведения по телефонам: 89535473464, (814-2) 739154 или 02, с мобильного 102.

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Комментарии

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кир
2019-03-28 13:56:55
Полиция публикует персональные данные пропавшей. "Столица" - нет. Была пропавшая Вконтакте 24.03 в 0.39, если поможет.
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