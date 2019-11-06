Полиция Петрозаводска заподозрила в краже женщину с младенцем (ВИДЕО)

Полицейские ведут розыск подозреваемой в краже женщины, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудниками уголовного розыска устанавливается личность женщины, запечатленной на видеозаписи. Она может быть причастна к краже из магазина.

Если вам известно что-либо о ее личности или местонахождении, полиция просит сообщить информацию по телефонам: +7-921-220-08-35, +7-953-532-49-59.

Конфиденциальность гарантируется.

Ранее сотрудники Росгвардии поймали на краже женщину, находящуюся в розыске.