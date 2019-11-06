Полиция Петрозаводска заподозрила в краже женщину с младенцем (ВИДЕО)

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Полицейские ведут розыск подозреваемой в краже женщины, сообщили в МВД Карелии.
Сотрудниками уголовного розыска устанавливается личность женщины, запечатленной на видеозаписи. Она может быть причастна к краже из магазина.
Если вам известно что-либо о ее личности или местонахождении, полиция просит сообщить информацию по телефонам: +7-921-220-08-35, +7-953-532-49-59.
Конфиденциальность гарантируется.
Ранее сотрудники Росгвардии поймали на краже женщину, находящуюся в розыске.
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