Полиция попыталась прогнать женщину из парка из-за слишком коротких шорт

Сотрудники полиции попытались прогнать женщину из парка из-за чересчур откровенного наряда и довели до слез ее дочь.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на материал Independent.

Жительница штата Колорадо Бэйли Бридлав (Bailey Breedlove) опубликовала видео в TikTok, показав, как подверглась бодишеймингу со стороны полиции в парке аттракционов Six Flags. В ролике сотрудники правоохранительных органов просят ее предоставить им удостоверение личности. На размещенных кадрах видно, что дочь блогерши сидит рядом с ней и плачет.

Американка рассказала, что офицер схватил ее за руку, отвел в сторону и сказал, что ее шорты слишком короткие. Полицейские заявили, что предъявят Бридлав обвинения в незаконном проникновении на территорию Six Flags, если она не покинет парк. По словам героини материала, в конечном счете она приобрела новые шорты, чтобы продолжить свой отдых.

Отмечается, что согласно правилам Six Flags, посетителям запрещается носить вещи, на которых напечатаны ненормативная лексика, непристойные жесты и высказывания, однако в дресс-коде нет информации о разрешенной длине одежды.

Сообщается, что Бридлав связалась с главой полиции штата Оклахома, который извинился перед ней, при этом заявив, что в видео запечатлен сотрудник не его департамента. Вдобавок женщина написала жалобу администрации парка, однако не получила ответа. «Я уверена, что они меня заблокировали», — подчеркнула американка.