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Полиция провела следственный эксперимент на месте смертельного ДТП в Петрозаводске

Новости. Происшествия
16:38, 22 Сентября 2020
фото: © ГИБДД Карелии
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Полиция Петрозаводска продолжает расследование уголовного дела по факту ДТП с тяжкими последствиями, сообщили в МВД Карелии.

Следственным управлением УМВД России по Петрозаводску в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту совершения 19 сентября дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли два пешехода, допрошен подозреваемый, ранее добровольно явившийся с повинной.

С его участием на месте ДТП проведен следственный эксперимент. В целях установления всех юридически значимых обстоятельств дорожно-транспортного происшествия по уголовному делу назначены судебные экспертизы, в том числе автотехническая. Одним из определяемых параметров станет скорость движения автомобиля.

По результатам проведенных следственных действий и судебных экспертиз органом предварительного следствия будет дана оценка действиям подозреваемого и определен ход дальнейшего расследования, рассмотрен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения, соответствующей тяжести совершенного деяния.

Напомним, 19 сентября в 00.41 в Петрозаводске водитель, управляя автомобилем Volkswagen Touareg, двигаясь по улице Шотмана, при пересечении перекрестка с улицей Мелентьевой сбил двух женщин 1977 и 1979 годов рождения, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. От полученных травм женщины скончались на месте.

Водитель, бросив свой автомобиль приблизительно через 700 метров от места происшествия, скрылся. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "б" ч. 6 ст. 264 УК РФ.

В ходе проведенных мероприятий личность предполагаемого водителя была установлена. Им оказался 46-летний Артем Гашков. Спустя трое суток объявленный в розыск водитель сам пришел в полицию.

В настоящий момент проводятся оперативные и следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Сам водитель – участник – смертельного ДТП находится на свободе.

Момент страшного ДТП попал в объектив камеры наружного наблюдения компании "Ситилинк".

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