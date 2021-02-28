Полиция разберется, кто виноват, что маленького ребенка в Петрозаводске зажало в дверях троллейбуса

По факту инцидента в троллейбусе, где 6-летний ребенок получил травмы, после того как его зажало в дверях, будет проведена проверка, сообщили в МВД Карелии.

Как стало известно "Столице на Онего", в минувшее воскресенье, 28 февраля, из лечебного учреждения Петрозаводска поступило сообщение в полицию города о том, что 6-летняя девочка получила травмы, после того как ее зажало в дверях троллейбуса.

МВД Карелии начало проверку по данному факту.

Напомним, в минувшее воскресенье петрозаводчанка рассказала в соцсети историю, как водитель троллейбуса не заметил ее ребенка, выходившего из салона, и зажал дверьми. Сама женщина бежала за троллейбусом и держала дочь, чтобы она не упала под колеса.

Завершилась история в травмпукте.