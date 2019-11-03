Полиция разыскивает пропавшего без вести пенсионера из Карелии

Мужчина ушел из дома 26 октября и до сих пор не вернулся.

Сотрудниками ОМВД России по Олонецкому району разыскивается 67-летнего Иван Ф., жителя д. Рыпушкалицы, который 26 октября ушел из дома и до настоящего момента его местонахождение неизвестно, сообщили в группе "ВКонтакте" "Поиск людей в Карелии. ПСО "ДОБРОСПАС".



Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы темные.



Был одет в тканевую черную куртку, синие джинсы, имел бейсболку цвета хаки.



Полиция просит всех, кто располагает сведениями о месте нахождения разыскиваемого, сообщать информацию по телефону в Олонце: (814-36) 4-14-18