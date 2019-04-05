Полиция разыскивает троих мужчин, подозреваемых в краже алкоголя

Мужчин подозревают в краже алкоголя из сетевого магазина в поселке Пряжа, сообщает МВД Карелии.

Сотрудники полиции устанавливают личности троих мужчин, возможно причастных к совершению кражи. Алкогольная продукция была похищена из сетевого магазина в поселке Пряжа 29 марта.

Всех, кому известны значимые сведения о лицах, запечатленных на видеозаписи или их местонахождении, просят сообщать по телефонам: 7-911-405-83-90, 8(81456) 3-29-60, 3-12-39.

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