Полиция разыскивает виновника смертельной аварии в Карелии

В ГИБДД Карелии уточнили подробности ночной аварии в Сегежском районе.

Напомним, ранее появилась информация о том, что ночью 8 августа на 658 километре автодороги «Кола» неустановленный водитель автомобиля сбил 28-летнего жителя Пряжинского района и уехал с места происшествия.

Стало известно, что сбитый пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель не попытался оказать помощь потерпевшему, и в ГИБДД о случившемся не сообщил.

Авария произошла с 4.00 до 4.20 ночи.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются обстоятельства, устанавливается личность водителя, совершившего ДТП.

Госавтоинспекция просит всех, кто мог быть свидетелем этого происшествия или кому стали известны какие-либо сведения о водителе и автомобиле, причастных к аварии, сообщить в дежурную часть ОМВД России по Сегежскому району по телефону — 88143143333 или 102.