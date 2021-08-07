Реклама
Видеонаблюдение на выборах в Карелии будет организовано практически на всех участках
07.08.2021 13:05
Все участники избирательного процесса в Карелии получат доступ к видеонаблюдению
06.08.2021 12:43
Завершилось выдвижение кандидатов на выборах депутатов Заксобрания Карелии
03.08.2021 16:26

В Карелии водитель сбил пешехода и скрылся: начался розыск

Новости. Происшествия
13:19, 08 Августа 2021
фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

Новости партнеров

Сегежская полиция ведет розыск водителя, который сбил пешехода на трассе и скрылся с места происшествия.

Отдел полиции Сегежского района разыскивает водителя автомобиля, который ночью восьмого августа сбил пешехода и уехал с места происшествия. Наезд произошел, предположительно, с 2.00 до 4.30 часов, на 658 км. автодороги Р-21 Кола «Санкт-Петербург-Мурманск». Об этом сообщает ГИБДД Сегежи.

Под колесами оказался 28-летний житель Пряжинского района. Водитель скрылся с места ДТП.

«Просим лиц, обладающих интересующей информацией, позвонить по телефонам дежурной части ОМВД России по Сегежскому району: 88143143333 или 102», — говорится в сообщении сотрудников правоохранительных органов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.08.2021, 17:20
Названо время, когда гимнастка из Петрозаводска будет выступать на Олимпийских играх в Токио
01.08.2021, 15:15
Очередную «бестолковую» лестницу сделали в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)
05.08.2021, 15:14
В Карелии временно перекроют две федеральные трассы
01.08.2021, 13:57
Двум юным жителям Петрозаводска грозит 20 лет лишения свободы за попытку продать наркотики
01.08.2021, 19:40
Эксперт объяснил, как безвозвратно удалить данные со смартфона
06.08.2021, 15:53
Власти Петрозаводска требуют убрать торговую палатку с арбузами у железнодорожного перехода

Аналитика

04.08.2021 17:00
Обществоведение
«Петроглифы – это огонек, который мы зажгли для всего мира» 7
Археолог Александр Жульников считает, что в Карелии необходимо создание музея-заповедника древних наскальных изображений.
Город мастеров 2
04.08.2021 10:57
Директор Баренц-групп: «Мечта о "Доме у воды" становится реальностью»
03.08.2021 12:42
Пожары не страшны
03.08.2021 09:00
Налоговики оказались бессильны перед «серым туризмом» 5
02.08.2021 15:23
Вся аналитика

Чтиво

05.08.2021 09:00
Без политики
Строительная компании «Век»: признание на высшем уровне
Третий год подряд застройщик награждается дипломом «Элита строительного комплекса России».
«Актеры останутся и будут нам улыбаться» 7
30.07.2021 11:53
«Чьи в лесу шишки?» 5
23.07.2021 16:26
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»