В Карелии водитель сбил пешехода и скрылся: начался розыск

Сегежская полиция ведет розыск водителя, который сбил пешехода на трассе и скрылся с места происшествия.

Отдел полиции Сегежского района разыскивает водителя автомобиля, который ночью восьмого августа сбил пешехода и уехал с места происшествия. Наезд произошел, предположительно, с 2.00 до 4.30 часов, на 658 км. автодороги Р-21 Кола «Санкт-Петербург-Мурманск». Об этом сообщает ГИБДД Сегежи.

Под колесами оказался 28-летний житель Пряжинского района. Водитель скрылся с места ДТП.

«Просим лиц, обладающих интересующей информацией, позвонить по телефонам дежурной части ОМВД России по Сегежскому району: 88143143333 или 102», — говорится в сообщении сотрудников правоохранительных органов.