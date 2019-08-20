Полсотни предпенсионеров Карелии получат бесплатные путевки на курорт

Как сообщает региональное отделение Фонда социального страхования страны, 47 сотрудников карельских предприятий получат путевки на санаторно-курортное лечение.

В текущем году 14 организаций Карелии решили направить средства по предупреждению производственного травматизма и профилактике профессиональных заболеваний на оздоровление работников предпенсионного возраста.

47 сотрудников карельских предприятий до конца года смогут отправиться в санаторно-курортные учреждения за счет средств Фонда социального страхования РФ.

Возможность получения санаторно-курортного лечения за счет средств Фонда соцстрахования появилась у работников предпенсионного возраста с этого года.

Основанием для получения путевки являются рекомендации в лечении медицинского учреждения (справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение) и возраст работника (не ранее, чем за пять лет до достижения возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости).

В 2019 году предпенсионерами являются женщины 1964 – 1968 годов рождения и мужчины 1959 – 1963 годов рождения. Выбор санатория – личное дело работодателя и самого работника. Путевки могут быть приобретены в любую здравницу на территории России, имеющую лицензию по оказанию услуг на санаторно-курортное лечение. Продолжительность лечения должна составлять не менее 14 дней.