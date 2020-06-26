Полторы сотни автомобилистов Карелии повторно попались пьяными за рулем

С начала года автоинспекторы Карелии отстранили от управления автомобилем порядка 150 водителей, которые сели за руль повторно в состоянии опьянения.

Об этом сообщает Госавтоинспекция Карелии.

Так, в ночь с пятницы на субботу на улице Артемьева в Медвежьегорске инспекторы остановили 33 - летнего водителя автомобиля "Иж Ода" . Водитель был в алкогольном опьянении. Решение о наказании водителя примет суд.

В отношении водителя составлены материалы по статье 264.1 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию").

Ранее сообщалось, что в Карелии инспекторы отправятся искать пьяных водителей в дачные кооперативы.