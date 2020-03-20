890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
"Нам оставят мертвый водоем"
Сегодня 13:53
Глава Карелии запретил несовершеннолетним детям находиться в общественных местах без масок 15
Сегодня 13:22
В Карелии выявлен первый условно больной коронавирусом 6
Сегодня 18:26

Полуобнаженная Кристина Асмус порадовала фанатов

Новости. Вечерняя столица
21:30, 20 Марта 2020
фото: © instagram.com/asmuskristina
Загрузка...

31-летняя актриса решилась на откровенную фотосессию.

Кристина после выхода фильма "Текст" (18+) подверглась жесткой критике из-за откровенных постельных сцен. Артистка заявила, что больше не будет сниматься в кино обнаженной. Впрочем, на фото это табу не распространяется, пишет Cosmopolitan.

Звезда опубликовала провокационный снимок. Супруга Гарика Харламова позировала топлес в розовой бейсболке и джинсах Gucci с завышенной талией. Кристина продемонстрировала в кадре только голую спину, прикрыв грудь рукой.

Вместо подписи к снимку актриса оставила множество ироничных хештегов — именно такие комментарии она чаще всего получает от поклонников. "#послетекстаужескучно, #повернутьсяслабо, #япомнюасмуснормальной, #чёзапанталоны, #тыжматьдолжнапонимать, #этотыснималасьвунивере, #накормитееёгречкой, #скемдочьалло, #рукипомыла, #стопудовхештегигарикписал, #апокакомуадресутынакарантине, #текстспасибочтоживой", — написала в Instagram Асмус.

Поклонники звезды оценили ее юмор и изящную фигуру. "Обожаю вашу самоиронию!", "Обожаю ваши хештеги! Кристина, вы нереальна", "Спасибо за приличное ню", "Такая хрупкая и женственная!", "Крис, провоцируй. Ты прекрасна", — прокомментировали кадр фолловеры.

Ранее Кристина рассказала, что села на "жирную" диету. Актрисе необходимо набрать вес для новой роли. Некоторых поклонников звезды это обрадовало, поскольку они считают ее слишком худой.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.03.2020, 08:59
Началось повышение ставок по ипотечным кредитам из-за обвала рубля
19.03.2020, 13:14
Задержан зампредседателя городского совета Петрозаводска (СРОЧНО)
18.03.2020, 06:40
Финляндия закрывает границу с четверга
16.03.2020, 10:40
Вирус приближается к Карелии: Первый больной с коронавирусом зафиксирован в Мурманске
18.03.2020, 14:59
Убийство произошло в центре Петрозаводска (СРОЧНО)
18.03.2020, 20:26
Стало известно, кого застрелили сегодня в центре Петрозаводска

Аналитика

Сегодня 13:53
Капитал
"Нам оставят мертвый водоем"
Жители карельского поселка Ондозеро встали на защиту озера Унус от форелеводов.
"Вытащил ножик и ударил Михаила" 1
19.03.2020 14:15
"Карелы не хотят участвовать в политике" 5
16.03.2020 16:00
Выносить ли сор из избы 8
16.03.2020 09:00
Коронавирус: главное не паниковать 7
13.03.2020 13:33
Вся аналитика

Чтиво

17.03.2020 14:20
Без политики
Костная клиника. Дачный сезон: как выиграть битву за урожай
Весной для многих начинается дачный сезон: активные посевные, посадочные, строительные работы на своих загородных участках.
Разрушенному памятнику Якову Степанову ищут новое место 6
17.03.2020 14:18
В Карелии стартовал интернет-портал для бизнеса с картой свободных энергетических мощностей
17.03.2020 09:00
архив чтиво

Медиа

Ажиотажный спрос на крупы в Петрозаводске
Сегодня 15:06
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»