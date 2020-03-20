Полуобнаженная Кристина Асмус порадовала фанатов

31-летняя актриса решилась на откровенную фотосессию.

Кристина после выхода фильма "Текст" (18+) подверглась жесткой критике из-за откровенных постельных сцен. Артистка заявила, что больше не будет сниматься в кино обнаженной. Впрочем, на фото это табу не распространяется, пишет Cosmopolitan.

Звезда опубликовала провокационный снимок. Супруга Гарика Харламова позировала топлес в розовой бейсболке и джинсах Gucci с завышенной талией. Кристина продемонстрировала в кадре только голую спину, прикрыв грудь рукой.

Вместо подписи к снимку актриса оставила множество ироничных хештегов — именно такие комментарии она чаще всего получает от поклонников. "#послетекстаужескучно, #повернутьсяслабо, #япомнюасмуснормальной, #чёзапанталоны, #тыжматьдолжнапонимать, #этотыснималасьвунивере, #накормитееёгречкой, #скемдочьалло, #рукипомыла, #стопудовхештегигарикписал, #апокакомуадресутынакарантине, #текстспасибочтоживой", — написала в Instagram Асмус.

Поклонники звезды оценили ее юмор и изящную фигуру. "Обожаю вашу самоиронию!", "Обожаю ваши хештеги! Кристина, вы нереальна", "Спасибо за приличное ню", "Такая хрупкая и женственная!", "Крис, провоцируй. Ты прекрасна", — прокомментировали кадр фолловеры.

Ранее Кристина рассказала, что села на "жирную" диету. Актрисе необходимо набрать вес для новой роли. Некоторых поклонников звезды это обрадовало, поскольку они считают ее слишком худой.