«Помните о коварстве озера»: в Карелии инспекторы рассказали туристам про опасность Ладоги

Инспекторы ГИМС предупредили туристов, что на Ладожском озере начинаются штормы, которые могут привести к трагедиям на воде.

ГИМС Лахденпохьи разместила в соцсети обращение к туристам, прибывающим в Карелию. Инспекция требует, чтобы гости региона соблюдали осторожность, выходя на воду Ладожского озера.

«Еще не осень, но Ладога ведет себя уже по-осеннему. Погода бывает непредсказуема, волнение на воде может возникнуть за считанные минуты. В этот период увеличивается количество штормов. А это значит, что вы, уважаемые туристы, должны быть предельно внимательны и осторожны», — говорится в обращении.

Инспекторы просят туристов не выходить в озеро, не уточнив прогноза погоды и не проверив зарядку мобильного телефона. Специалисты просят позаботиться о навигационных картах.

«Если с вами случится неприятность, правильные координаты помогут государственным инспекторам быстрее найти вас и оказать помощь. Двигаясь по маршруту, всем туристам необходимо знать названия островов, где в случае непогоды вы сможете укрыться. Помните о коварстве озера, не нарушайте условия и район плавания», — заявляет ГИМС.

Ранее инспектор ГИМС Карелии написал обращение к рыбакам, попросив не укорачивать свою жизнь из-за десятка окуней.