«Помог решить многие частные проблемы семей»: глава Карелии поздравил детского омбудсмена

Артур Парфенчиков поздравил с днем рождения детского омбудсмена Карелии Геннадия Сараева.

Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети поздравил Геннадия Сараева. Уполномоченный по права ребенка в Карелии сегодня отмечает день рождения.

«Вопросами защиты прав детей Геннадий Александрович занимается с 2017 года. За это время выстроил системную работу в интересах детей, а также помог решить многие частные проблемы семей. Поэтому предложение наших общественных организаций выдвинуть кандидатуру Геннадия Сараева еще на один срок поддержал. Две недели назад парламент Карелии утвердил его в должности уполномоченного по правам ребенка еще на 5 лет. Это высокая оценка деятельности, но это и новые задачи», — отметил Артур Парфенчиков.

Глава региона пожелал Геннадию Сараеву успешной работы и реализации всех планов.