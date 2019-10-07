Понятие "домашнее насилие" предлагают распространить на детей и пожилых

Бывший руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Иван Соловьев предложил расширить термин "домашнее насилие", чтобы разрабатываемый сейчас законопроект защищал более широкий круг лиц, в том числе детей и пожилых граждан.

В середине сентября прошло первое заседание рабочей группы в Совете Федерации по законопроекту о профилактике семейно-бытового насилия. Тогда принимавшая в нем участие член СПЧ РФ Ирина Киркора сообщила, что текст законопроекта подготовлен и после доработки будет представлен на следующем заседании рабочей группы в Совете Федерации по законопроекту о профилактике семейно-бытового насилия. Законопроект может быть внесен в Госдуму в текущем году, пишет РИА Новости.

"Сегодня нет единого понимания, что же такое домашнее насилие. Каковы его виды и границы и кто может стать его жертвой. Предлагаемый обществу вариант имеет крен в сторону защиты женщин. Но они являются далеко не единственными объектами противоправных посягательств. Есть еще, в первую очередь, дети, представители старшего поколения", - сказал Соловьев.

Он предложил инициировать широкое общественное обсуждение этого вопроса для выработки понятийного аппарата и соответствующих мер профилактики.

Собеседник агентства считает домашним насилием и такие случаи, когда один из родителей уезжает в другую страну и увозит с собой несовершеннолетних детей, не согласовав это с другим родителем, тем самым делая детей заложниками взаимоотношений в новой семье и законодательных норм страны пребывания.

Соловьев подчеркнул, что к вопросу домашнего насилия необходим комплексный подход, подразумевающий получение объективной информации о его масштабах.

"Меры законодательного характера должны быть направлены, в первую очередь, на сохранение семьи, профилактику насилия, повышение культуры внутрисемейных взаимоотношений", - заключил юрист.