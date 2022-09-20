Попавшийся пьяным за рулем житель Вологды предложил 100 тысяч автоинспектору в Карелии

В Сортавале передали в суд дело о даче взятки и пьяном вождении, сообщили в Следкоме республики.

В Сортавале завершилось расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя Вологды, обвиняемого в нескольких преступлениях.

Как установило следствие, 5 июля 2022 года мужчина сел пьяным за руль. На одной из улиц Питкяранты его остановил автоинспектор. Житель Вологды, ранее уже привлекавшийся за аналогичное нарушение, предложил инспекторы взятку — 100 тысяч рублей. Однако сотрудник отказался от денег и сообщил о предложении взятки руководству.

Следователи собрали необходимые доказательства. На имущество обвиняемого в сумме более 750 тысяч был наложен арест. Уголовное дело направлено в суд.