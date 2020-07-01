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"Поправки в Конституцию о сохранении культуры и языков малочисленных народов очень актуальны для вепсов"

Новости. Общество
17:30, 01 Июля 2020
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Глава Рыборецкого поселения Наталья Силакова рассказала, почему поправки в Конституцию так важны для местных жителей.

На прямой связи с информационно-ситуационным центром была глава Рыборецкого поселения Прионежского района Наталья Силакова. Она рассказала, как идет голосование в Рыбреке, и почему предлагаемые поправки в Конституцию так важны для местных жителей, многие из которых являются представителями малочисленной народности – вепсов.

"Я была на участках. Примерно 34% жителей Рыбреки уже проголосовали, - рассказала Наталья Силакова. - На участках все хорошо – средства защиты выдаются, меры безопасности соблюдаются. Жалоб не было. У нас на территории много работающих предприятий, где люди трудятся вахтовым методом. Руководители предприятий создают условия для того, чтобы работники смогли сходить проголосовать в обеденный перерыв или по окончанию работы, до закрытия участков. Поэтому мы надеемся, что и они все дойдут и смогут принять участие".

По словам Натальи Силаковой, вопрос внесения в Конституцию изменений очень актуален для местных жителей. Потому что Рыбрека – это территория традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера – вепсов.

"Вепсы – малочисленная народность, которая проживает здесь очень давно. Для нас изучение и сохранения культуры и языка – это очень важно. Статьи 68 и 69 Конституции России, которые закрепляют нормы, гарантирующие сохранение языка и культуры народов России, напрямую говорят об этом, очень важны. В них заложен глубокий смысл, актуальный для всех малочисленных народов и этнических групп, но особенно для таких небольших народностей, как наша. Мы должны делать все, чтобы язык и культура вепсов сохранились".

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