890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Финны незаконно заехали в акваторию России на гидроцикле 6
Сегодня 11:15
Пожилая женщина, заболевшая пневмонией, умерла в Петрозаводске 3
Сегодня 10:05
Закурившая пассажирка устроила вынужденную посадку самолета в Петрозаводске (СРОЧНО) 12
13.07.2020 22:51
Утка организованно перевела утят через проспект Невского в Петрозаводске (ВИДЕО) 2
Сегодня 10:12
В ГИБДД Карелии рассказали подробности гибели 1,5-годовалой девочки в ДТП 1
Сегодня 09:35
Молоко 80-летней давности нашли дайверы на затонувшем судне Валаамского монастыря
Сегодня 06:40

Популярные места отдыха на Сямозеро в Карелии проверку Роспотребнадзора не прошли

Новости. Общество
16:58, 14 Июля 2020
фото: © Столица на Онего
Загрузка...

Роспотребнадзор оценил качество качества воды и почвы на пляжах в Пряжинском районе.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии, , пробы воды были отобраны 30 июня в местах отдыха у воды на территории поселка Пряжа (улица Советская, 5) и в районе "Большого пляжа" в 4 км от поселка Эссойла.

По санитарно-химическим показателям проба воды в месте отдыха в Пряже не соответствовала требованиям санитарного законодательства по показателю железо. Вместе с тем, повышенное содержание железа является природной особенностью водоемов республики, отметили в ведомстве.

Не прошла проверку вода на пляже в Пряже и по микробиологическим показателям.

На "Большом пляже" рядом с Эссойлой (4 км от поселка в сторону Петрозаводска) вода также не соответствовала требованиям санитарного законодательства по микробиологическим показателям: концентрация бактерий в два раза превысила норму.

Ранее пробы воды и почвы были отобраны из мест отдыха у воды озера Лососинное в Прионежском районе.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сеня
2020-07-14 18:06:12
Базы , рестораны пооткрывали на берегу озера , а пляжи открыть не могут , чудеса .
VladPTZ
2020-07-14 17:08:22
Ну кто бы сомневался что не соответствует, хоть один водоем в Карелии соответствует? А Сочи, Анапе, соответствуют?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.07.2020, 10:01
Финляндия снимает ограничения для поездок в страны с благополучной эпидемиологической обстановкой
11.07.2020, 09:21
Следователи Карелии возбудили дело по факту исчезновения девушки: она может быть убита
12.07.2020, 13:58
"АвтоВАЗ" начал выпускать внедорожники Chevrolet Niva по-новому
07.07.2020, 18:07
Прокуратура запросила для обвиняемого в педофилии Юрия Дмитриева 15 лет строгого режима (СРОЧНО)
08.07.2020, 19:08
Пропавший в Петрозаводске мужчина найден мертвым
12.07.2020, 12:04
Пассажиров с масками на подбородке продолжают ловить в общественном транспорте Петрозаводска

Аналитика

13.07.2020 14:45
Обществоведение
"Третьей некачественной реставрации памятник бы не пережил"
Карельским реставраторам удалось собрать уникальную Варваринскую церковь XVII столетия, которая пять лет назад была раскатана на бревна и брошена в нескольких заонежских деревнях.
Дайте дышать 4
13.07.2020 12:54
"Отрасль камнеобработки быстро растет и развивается" 1
10.07.2020 16:44
Родные люди 2
10.07.2020 13:57
Документ без подписи 9
09.07.2020 11:56
Вся аналитика

Чтиво

13.07.2020 09:20
Без политики
Расслабляться рано, но и напрягаться не стоит
Онлайн-сервисы становятся удобнее и все прочнее входят в нашу жизнь.
Экопродукция карельских фермеров порадует гостей клиники "Кивач"
09.07.2020 11:59
У энергетиков – "Энергия красок"!
07.07.2020 11:57
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»