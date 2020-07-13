Популярные места отдыха на Сямозеро в Карелии проверку Роспотребнадзора не прошли

Роспотребнадзор оценил качество качества воды и почвы на пляжах в Пряжинском районе.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии, , пробы воды были отобраны 30 июня в местах отдыха у воды на территории поселка Пряжа (улица Советская, 5) и в районе "Большого пляжа" в 4 км от поселка Эссойла.

По санитарно-химическим показателям проба воды в месте отдыха в Пряже не соответствовала требованиям санитарного законодательства по показателю железо. Вместе с тем, повышенное содержание железа является природной особенностью водоемов республики, отметили в ведомстве.

Не прошла проверку вода на пляже в Пряже и по микробиологическим показателям.

На "Большом пляже" рядом с Эссойлой (4 км от поселка в сторону Петрозаводска) вода также не соответствовала требованиям санитарного законодательства по микробиологическим показателям: концентрация бактерий в два раза превысила норму.

Ранее пробы воды и почвы были отобраны из мест отдыха у воды озера Лососинное в Прионежском районе.