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Суд отправил за решетку организатора наркопритона в Карелии

Новости. Криминал
11:10, 30 Марта 2021
фото: коллаж © pxhere / Столица на Онего
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В Сортавале осудили молодого человека, занимавшегося наркобизнесом, сообщается на сайте Сортавальского городского суда.

Сортавальский городской суд 25 марта вынес обвинительный приговор в отношении 28-летнего жителя Сортавалы, обвиняемого в распространении наркотиков и психотропных веществ на территории Сортавальского района в составе организованной группы с использованием интернета.

Довести задуманные до конца участники преступной группы не успели благодаря действиям сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков Сортавальского района.

Также сортавалец был признан виновным за то, что регулярно предоставлял помещение для употребления наркотиков.

Суд счел вину подсудимого доказанной и назначил ему наказание в виде реального лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Однако, приняв во внимание смягчающие обстоятельства по делу, назначил наказание ниже низшего предела, предусмотренного статьей УК РФ.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу.

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Комментарии

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Off
2021-03-30 11:59:10
Казалось ..при чем тут кот ? :)
Гость
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