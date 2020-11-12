Попытка купить компьютерное кресло через Интернет печально закончилась для жителя Карелии

Мошенники оставили жителя Прионежского района без покупки и денег.

По сообщению МВД Карелии, 44-летний мужчина нашел на одном из сайтов объявление о продаже компьютерного кресла, с помощью мессенджера он связался с продавцом. Тот предложил оформить доставку и прислал ссылку, перейдя по которой следовало ввести не только реквизиты карты, но и секретные коды доступа. Покупателя это не смутило, он выполнил все указания, а затем обнаружил, что с его счета были списаны 14400 рублей.

Еще одной жертвой дистанционного мошенничества за последние сутки стала 20-летняя жительница Костомукши. Он рассказала сотрудникам полиции, что у нее украли 6 000 рублей. Как выяснилось, накануне она через социальную сеть получила сообщение от приятельницы, которая просила одолжить денег. Девушка перевела необходимую сумму на указанный счет, а затем узнала, что страница ее знакомой взломана.

Напомним, телефонные мошенники придумали новый изощренный способ для обмана россиян.