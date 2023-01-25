Попытка купить щенка терьера через соцсети закончилась для жителя Петрозаводска походом в полицию

Петрозаводчанин остался без собаки и денег, решившись на покупку через Интернет.

По сообщению МВД Карелии, на днях житель Петрозаводска нашёл в соцсети сообщество по продаже собак. Его заинтересовало объявление, в котором предлагался к покупке терьер. Списавшись с автором поста, он договорился о том, что сначала переведёт половину стоимости, оплатит доставку, а когда щенок окажется в столице Карелии, рассчитается полностью. Таким образом, более 14 000 рублей были перечислены пользователю соцсети.

Чуть позже горожанин решил связаться именно с заводчиком, который якобы находится в Вологде. Тот потребовал внести всю сумму за терьера. Петрозаводчанин отказался. На этом общение прекратилось. Деньги никто не вернул, щенок не доставлен.

Мужчина обратился в полицию.

Полицейские проводят проверку по данному заявлению, после чего будет принято процессуальное решение, а также напоминают, что принцип «утром - деньги, вечером - стулья» при грамотном применении убережёт от расстройств и финансовых потерь.

Ранее сообщалось, покупательница квартиры в Петрозаводске попала в сети мошенника и потеряла деньги.