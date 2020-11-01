Попытка помочь другу обернулась для жителя Карелии штрафом за самоуправство

В Кемском районе мужчина решил проучить "злоумышленника", спрятав его лодку, сообщили в прокуратуре Карелии.

Судом установлено, что в июне этого года подозреваемый, уверенный в том, что мужчина украл у его друга 150 000 рублей, решил отмстить обидчику. Он хотел заставить "злоумышленника" вернуть деньги, забрав его лодку. Для этого он отвязал лодку, находившуюся на берегу Белого моря, и при помощи автомобиля увез ее, таким образом совершив самоуправство. Местонахождение пропажи было установлено после обращения собственника в полицию.

В ходе предварительного следствия и в суде подозреваемый раскаялся в содеянном, принес потерпевшему свои извинения и просил суд прекратить в отношении него уголовное преследование.

Прокурор принимавший участие в рассмотрении дела, не возражал против прекращения уголовного преследования и просил назначить решившемуся на самоуправство судебный штраф.

В результате суд прекратил в отношении подозреваемого уголовное дело и назначил штраф в размере 12 000 рублей.

Постановление мирового судьи вступило в законную силу.

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