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Попытка сыграть на бирже закончилась для петрозаводчанки потерей полумиллиона рублей

Новости. Криминал
10:49, 23 Ноября 2020
фото: © pixabay.com
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Еще четверо жителей республики лишились почти 3 млн рублей, доверившись мошенникам.

Как сообщили в МВД Карелии, в полицию поступило сообщение от 39-летней петрозаводчанки. Она рассказала, что из-за мошенников потеряла 540 тысяч рублей. Как выяснилось, на прошлой неделе женщине позвонил неизвестный мужчина, который представился работником брокерской организации и предложил получить хороший заработок с помощью игры на фондовой бирже. Для этого требовалось установить специальное приложение, а затем внести на счет определенную сумму. Женщина решила начать с 16 тысяч рублей и почти сразу получила прибыль: на ее карту поступили 10 тысяч рублей. В течение недели она, под руководством наставника, увеличивала сумму вклада, а когда собственные сбережения закончились, оформила онлайн кредит. В итоге в один из дней женщина не смогла зайти в свой личный кабинет, а представитель организации перестал выходить на связь.

Еще одной жертвой мошенников стала 60-летняя жительница столицы республики. По телефону якобы от сотрудника банка она узнала, что на ее имя кто-то незаконно оформил кредит. Собеседник дал рекомендации, как исправить ситуацию и избавиться от финансовых обязательств. Женщина оформила на себя новый кредит на сумму 210 тысяч рублей, а затем обналичила деньги и перевела их на неизвестные счета. Помимо заемных, она перечислила еще 465 тысяч из личных сбережений. Аналогичным образом были обмануты еще двое жителей республики. Так, житель Костомукши лишился 570 тысяч рублей, а кондопожанка - более 1, 2 млн рублей.

По всем заявлениям проводятся проверки.

Ранее три пенсионерки из Петрозаводска перевели мошенникам более миллиона рублей.

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Комментарии

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Лошок
2020-11-23 13:37:02
Откуда такие деньги берут, чтобы профукать, тут пару тысяч экономить.....блин....приходится...
Бездельник
2020-11-23 11:20:20
Ещё один брокер - лох, любитель халявы.
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