«Порвана куртка, синяк на плече»: житель Петрозаводска рассказал об атаке двух собак (ВИДЕО)

Два ротвейлера, гулявшие с хозяйкой, атаковали совершавшего пробежку жителя карельской столицы.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» появилось видео с улицы Мелентьевой в Петозаводске с комментарием инцидента.

Как написал автор ролика, во время утренней пробежки на него напали два ротвейлера. Собак выгуливала женщина.

«Итог: порвана куртка, синяк на плече — крепко хватанул один из ротвейлеров, я аж присел, больно всё-таки. Но это мелочи! Возмутила реакция хозяйки: „ты что, ‚нехороший человек‘, не видишь, что скользко“? На мой резонный вопрос о намордниках мне ответили, что достаточно поводка», — рассказал мужчина.

Ранее в Карелии был осужден житель Лоухского района, чьи тибетские мастифы вырвались на свободу и серьезно ранили прохожую — мужчина заплатит серьезный штраф.