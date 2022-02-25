890x80
Реклама
В Петрозаводске пересмотрели отношение к входным зонам многоквартирных домов
25.02.2022 17:25
С праздником Масленицы!
28.02.2022 08:30
Элиссан Шандалович прокомментировал отчисление российских студентов из Европейских вузов
28.02.2022 17:07

«Порвана куртка, синяк на плече»: житель Петрозаводска рассказал об атаке двух собак (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
15:53, 01 Марта 2022
фото: © XrisXtreme / youtibe

Новости партнеров

Два ротвейлера, гулявшие с хозяйкой, атаковали совершавшего пробежку жителя карельской столицы.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» появилось видео с улицы Мелентьевой в Петозаводске с комментарием инцидента.

Как написал автор ролика, во время утренней пробежки на него напали два ротвейлера. Собак выгуливала женщина.

«Итог: порвана куртка, синяк на плече — крепко хватанул один из ротвейлеров, я аж присел, больно всё-таки. Но это мелочи! Возмутила реакция хозяйки: „ты что, ‚нехороший человек‘, не видишь, что скользко“? На мой резонный вопрос о намордниках мне ответили, что достаточно поводка», — рассказал мужчина.

Ранее в Карелии был осужден житель Лоухского района, чьи тибетские мастифы вырвались на свободу и серьезно ранили прохожую — мужчина заплатит серьезный штраф.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.02.2022, 09:26
АЗС в Карелии безостановочно переписывают ценники
22.02.2022, 15:21
Администрация Петрозаводска подала в суд на одного из крупнейших застройщиков жилья
26.02.2022, 14:47
Магазин в Петрозаводске отказался принимать у экс-депутата Заксобрания Карелии оплату по банковской карте
25.02.2022, 14:53
Поезд «Москва-Петрозаводск» отменили на целый месяц
22.02.2022, 15:57
Власти Карелии определили места размещения беженцев с Донбасса
22.02.2022, 14:01
Нападение на учителя в школе Петрозаводска попало на видео

Аналитика

Сегодня 14:39
Капитал
Карельскую тайгу ждут заборы и застройка 1
Новые поправки в Лесной кодекс РФ позволяют размещать на лесных участках объекты капитального и некапитального строительства, не связанные с созданием лесной инфраструктуры.
Каким будет новый дом для троллейбусов Петрозаводска? 1
28.02.2022 13:39
Как строили воздушную линию электропередачи от Ондской ГЭС до подстанции Петрозаводская 2
25.02.2022 10:15
Боднарчук обвинил главу Карелии в злоупотреблении правом 12
22.02.2022 17:30
Девочка с веслом как символ Ключевского карьера 6
21.02.2022 13:09
Вся аналитика

Чтиво

25.02.2022 17:36
Без политики
Подъезд или парадная?
В Петрозаводске пересмотрели отношение к входным зонам многоквартирных домов.
От угля до цифровой тепловой сети — 60 лет
24.02.2022 14:44
Английский хрусталик Rayner — всегда на шаг впереди
22.02.2022 09:27
архив чтиво

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»