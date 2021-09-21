Реклама
Как распределились места в новом составе Заксобрания Карелии
21.09.2021 22:09
ЦИК Карелии признала выборы состоявшимися и результаты – действительными
21.09.2021 16:49
Предварительные итоги выборов в Карелии: доступная инфографика
21.09.2021 16:03

Поселок Ильинский в Карелии вошел в топ-10 направлений для отдыха в гламурных кемпингах

Новости. Общество
09:28, 23 Сентября 2021
фото: © Интересный туризм в Карелии / ОК

Новости партнеров

Концептуальные глэмпинги этим летом задали тренд развития туризма в Олонецком районе.

Российский сайт бронирования жилья Tvil.ru подвел итоги бронирования концептуальных глэмпингов на это лето.

Поселок Ильинский в Олонецком районе Карелии вошел в топ-10 направлений для гламурных кемпингов в России. Помимо него, туда попали Оленевка, Геленджик, Луга, Андреаполь, Артыбаш, Ильинский, Калининград, Углич и Хужир в России, а также Гагра в Абхазии.

Россияне бронировали отдых в глэмпингах от 1 до 14 ночей и тратили на проживание от 1,6 до 14 тысяч за сутки. В среднем отдыхающие останавливались в глэмпингах на 3 ночи, оставляя чуть менее 4 тысяч за сутки.

Глэмпинги в Олонецком районе в среднем бронировались на трое суток, стоимость за сутки составляла — почти четыре с половиной тысячи.

Ранее стало известно, что Лахденпохья вошла в число наиболее популярных направлений в России для отдыха в коттеджах.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Алексей Иванов
2021-09-23 11:00:53
Живу в Ильинском - глэмпингов здесь нет.
Беня
2021-09-23 10:51:43
Ильинский - столица олонецкого гламура :)
Никита
2021-09-23 10:05:25
Немного похолодает и потемнеет и будет вам гламур .
Mike
2021-09-23 09:45:27
Это же дыра дырой! Что там делать?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.09.2021, 13:28
Фотограф снял, что сейчас происходит на скандальном избирательном участке №65 в Петрозаводске (ФОТО)
20.09.2021, 12:02
Смертельную аварию, в которой погибли четыре человека, устроил житель Карелии без водительских прав
20.09.2021, 12:41
В Карелии 16 одномандатников-единоросов прошли в региональный парламент
20.09.2021, 01:40
«Единороссы» побеждают в гонке за места в парламенте Карелии
16.09.2021, 11:05
Мертвого мужчину нашли на улице в Петрозаводске
20.09.2021, 14:51
Единороссы взяли 12 из 14 одномандатных округов в горсовете Петрозаводска

Аналитика

22.09.2021 15:46
Капитал
Я б в чиновники пошел: где надо искать работу в Карелии
Работодателям Карелии в ближайшие 5 лет потребуется ежегодно по 5-6 тыс. новых сотрудников, и уже есть список предприятий с вакансиями.
Как Петрозаводский суд «короной» накрылся 1
22.09.2021 15:04
Тяжелобольного не отправят к косметологу 1
17.09.2021 09:00
Командная работа: от отопления до ремонта дорог и школ 15
16.09.2021 16:58
Предприниматель отстояла в суде выплаты на ребенка
16.09.2021 13:36
Вся аналитика

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»