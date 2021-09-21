Поселок Ильинский в Карелии вошел в топ-10 направлений для отдыха в гламурных кемпингах

Концептуальные глэмпинги этим летом задали тренд развития туризма в Олонецком районе.

Российский сайт бронирования жилья Tvil.ru подвел итоги бронирования концептуальных глэмпингов на это лето.

Поселок Ильинский в Олонецком районе Карелии вошел в топ-10 направлений для гламурных кемпингов в России. Помимо него, туда попали Оленевка, Геленджик, Луга, Андреаполь, Артыбаш, Ильинский, Калининград, Углич и Хужир в России, а также Гагра в Абхазии.

Россияне бронировали отдых в глэмпингах от 1 до 14 ночей и тратили на проживание от 1,6 до 14 тысяч за сутки. В среднем отдыхающие останавливались в глэмпингах на 3 ночи, оставляя чуть менее 4 тысяч за сутки.

Глэмпинги в Олонецком районе в среднем бронировались на трое суток, стоимость за сутки составляла — почти четыре с половиной тысячи.

Ранее стало известно, что Лахденпохья вошла в число наиболее популярных направлений в России для отдыха в коттеджах.