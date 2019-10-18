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Новости. Криминал
16:14, 18 Октября 2019
фото: ©pixabay.com

Посетитель бара в Петрозаводске допил чужое пиво и украл телефон

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Владелец телефона обратился в полицию с заявлением о краже, сообщили в МВД Карелии.

Компания из трех человек отдыхала в заведении на проспекте Октябрьском. Они вышли покурить вместе с барменом – их знакомой. В это время внутри оставался один посетитель. Он подошел к чужому столику и похитил с него мобильный телефон, а также выпил остатки пива из чужого бокала. Потом допил свой напиток и покинул заведение.

Молодые люди вернулись и заметили и пропажу гаджета.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 40-летнего подозреваемого. Злоумышленник рассказал полицейским, что был сильно пьян, когда совершил хищение.

Возбуждено уголовное дело.

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Комментарии

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Писарев
2019-10-18 17:14:38
Пиво - напиток быдла.
новый
2019-10-18 16:44:09
Пиво не может быть чужим.
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