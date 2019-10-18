Посетитель бара в Петрозаводске допил чужое пиво и украл телефон

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Владелец телефона обратился в полицию с заявлением о краже, сообщили в МВД Карелии.
Компания из трех человек отдыхала в заведении на проспекте Октябрьском. Они вышли покурить вместе с барменом – их знакомой. В это время внутри оставался один посетитель. Он подошел к чужому столику и похитил с него мобильный телефон, а также выпил остатки пива из чужого бокала. Потом допил свой напиток и покинул заведение.
Молодые люди вернулись и заметили и пропажу гаджета.
Сотрудники уголовного розыска установили личность 40-летнего подозреваемого. Злоумышленник рассказал полицейским, что был сильно пьян, когда совершил хищение.
Возбуждено уголовное дело.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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